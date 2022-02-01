Боевики на Донбассе подстрелили рыбака: видео

Пенсионера, который на льду полз к берегу, заметили с наблюдательного пункта.

На Донбассе в результате обстрела боевиками водохранилища Светлодарской ТЭЦ пострадал рыбак Виктор Шабалин. Пенсионер потерял много крови, но выжил благодаря военным.

Об этом 31 января говорится в сюжете ТСН 19:30.

Отмечается, что информацию о раненом мужчине, который на льду ползет к берегу, военные медики получили от наблюдательного пункта.

"Остановили кровотечение, отвезли в гражданскую больницу. По нам во время эвакуации не прицельно, но пытались попасть", — рассказали врачи. Состояние подстреленного рыбака они оценили как среднее: "Он весил 200 килограммов и нам было тяжело затянуть и вытащить".

Операция по извлечению пули и зашиванию раны в Светлодарской городской больнице длилась около двух часов. "Две раны на правом бедре, давление немного, кровопотеря (...). Она (пуля. — Ред.) была в брюках, в одежде", — указал травматолог хирургического отделения Виктор Захарчук.

Сам потерпевший через час после операции рассказал, что получил пулевое ранение, когда ловил рыбу. "Сидел на стульчике, услышал удар в ногу и все, понял, что в меня выстрелили. Встал – упал", – вспомнил Виктор Шабалин. По его словам, выстрел был произведен с противоположного берега.

Пуля не зацепила артерию, поэтому пенсионер собирается немного подлечиться и снова отправиться на водохранилище – к рыбным местам.

Между тем, военные предупреждают, что на противоположном берегу окопались боевики. Предполагают, те начали стрелять, потому что рыбак был в камуфляжной одежде.

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