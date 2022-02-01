Бойовики на Донбасі підстрелили рибалку: відео

Пенсіонера, який на льоду повз до берега, помітили зі спостережного пункту.

На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиками водосховища Світлодарської ТЕЦ постраждав рибалка Віктор Шабалін. Пенсіонер втратив багато крові, але вижив завдяки військовим.

Про це 31 січня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Зазначається, що інформацію щодо пораненого чоловіка, який на льоду повзе до берега, військові медики отримали зі спостережного пункту.

"Зупинили кровотечу, відвезли до цивільної лікарні. У нас під час евакуації не прицільно, але намагалися влучити", - розповіли лікарі. Стан підстреленого рибалки вони оцінили як середній: "Він важив 200 кілограмів і нам було важко затягнути і витягнути".

Операція із вилучення кулі та зашивання рани у Світлодарській міській лікарні тривала майже дві години. "Дві рани на правому стегні, тиск трошки, крововтрата (...). Вона (куля. - Ред.) була в штанах, в одязі", - вказав травматолог хірургічного відділення Віктор Захарчук.

Сам потерпілий за годину після операції розповів, що отримав кульове поранення, коли ловив рибу. "Сидів на стільчику, почув удар в ногу і все, зрозумів, що в мене вистрілили. Встав - впав", - пригадав Віктор Шабалін. За його словами, постріл здійснили з протилежного берега.

Куля не зачепила артерію, тож пенсіонер збирається трохи підлікуватися і знову вирушити на водосховище – на рибні місця.

Тим часом військові попереджають, що на протилежному березі окопалися бойовики. Припускають, ті почали стріляти, бо рибалка був у камуфляжньому одязі.

Детальніше дивіться у сюжеті ТСН: