"Все под контролем": Зеленский заявил о стабилизации экономики

Поступления в госказну перевыполнены на 7 млрд.
Украинская экономика стабилизируется: в финансовой системе "все под контролем".
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 февраля.
"Поступление в бюджет в январе перевыполнено на семь миллиардов. Гривна на сегодняшний день, слава Богу, уже чувствует себя лучше. Вчера укрепилась на 30 копеек. Постепенно возвращаемся к стабильному и запланированному курсу.
По словам президента, в течение почти недели на международных финансовых рынках наблюдается положительная динамика относительно украинских облигаций.
"Их котировки возвращаются к своему предыдущему уровню. Так что финансовый мир оценивает будущее в Украине с оптимизмом", — заявил Зеленский.
Как сообщалось, валютный рынок и банковская система сейчас в Украине более устойчивы, чем во время предыдущих кризисов. В Нацбанке объяснили, что между текущей ситуацией в связи с угрозой возможного нападения РФ и "шоком", обусловленным COVID-19 в марте 2020 года, когда только начали действовать карантинные ограничения, есть ряд отличий. В частности, в январе 2022 года украинцы купили валюты на сумму $165 млн, в то время как в марте 2020 года – на $224 млн.
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