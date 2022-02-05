На Олимпиаде в Пекине зафиксировали еще 45 случаев коронавируса

На Олимпиаде в Пекине зафиксировали еще 45 случаев коронавируса

Большинство больных получили положительные результаты COVID-тестов сразу по прибытии в аэропорт.

В Китае зафиксировали 45 новых случаев COVID-19, связанных с участниками Олимпийских игр в Пекине.

Об этом в субботу, 5 февраля, сообщает Reuters.

Отмечается, 26 человек получили положительные результаты тестов на коронавирус по прибытии в аэропорт китайской столицы. Речь идет, в частности, о 20 спортсменах и представителях команд.

В то же время, еще 19 больных обнаружили в пределах так называемого "замкнутого цикла", который позволяет участникам соревнований не контактировать с публикой.

Как сообщалось, спортсмены проживают в гостиницах, покинуть которые можно только на специальном транспорте, который везет их непосредственно в и из тех или иных объектов Олимпиады. Тех, у кого подтверждается коронавирус, изолируют в больнице или в карантинном отеле.

В "олимпийском пузыре" сделали около миллиона тестов на COVID | Новости мира

Читайте также:

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.