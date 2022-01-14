В Китае зафиксировали более двухсот новых случаев коронавируса

Жителям трех городов Китая запретили выходить из дома на фоне быстрого распространения COVID-19.

В Китае утром в пятницу, 14 января, сообщили о 201 новом активном случае заболевания COVID-19, 143 из которых были переданы локально.

Об этом информирует The Guardian.

Случаи местного заражения зарегистрировали в Хэнане, Тяньцзине, Шэньси, Гуандуне и Шанхае. Кроме того, бессимптомное заражение коронавирусной инфекцией подтвердили еще у 42 жителей страны.

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В целом, с начала пандемии вирус SARS-CoV-2 "подхватили" 104 580 жителей КНР, 4 636 из которых умерли от осложнений заболевания.

Напомним, что в Китае жителям трех городов запретили выходить из дома на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции. На этой неделе локдаун был объявлен для 5,5 миллиона жителей города Аньян (провинция Хэнань).

Уже три недели жесткие ограничения на передвижение действуют для 13-миллионного населения города Сиань в провинции Шэньси, а в провинции Хэнань более миллиона жителей города Юйчжоу находятся на карантине после выявления трех случаев бессимптомного заболевания COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Китае после обнаружения 40 случаев заболевания COVID-19 для 14 миллионов жителей города Тяньцзинь был введен частичный локдаун. Правительство разделило город на три уровня ограничений. Жестчайшие из них действуют в закрытой зоне, где людям вообще не разрешается покидать свои дома, и контрольной, в которой каждое домохозяйство может через день отправлять за продуктами одного члена семьи.

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