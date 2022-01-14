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Экс-жена Позитива в бикини свела с ума безупречной фигурой

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Экс-жена Позитива в бикини свела с ума безупречной фигурой

Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Анна похвасталась формами.

Бывшая жена экс-солиста группы "Время и Стекло" Позитива, Анна Андрийчук вместе с подругой Настей Каменских и ее мужем Потапом продолжает отдыхать в Мексике.

В Тулуме дизайнер не только вдохновляется пейзажами и Карибским морем, но и делает горячий контент для своего Instagram. Так, в фотоблоге Аня поделилась снимком, где позировала в красочном бикини и неоновых прозрачных штанишках. Сначала девушка посветила аппетитными ягодицами.

Анна Андрийчук / © instagram.com/annchuk
Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Также дизайнер похвасталась узкой талией и бюстом.

Анна Андрийчук / © instagram.com/annchuk
Анна Андрийчук / instagram.com/annchuk

Пост Андрийчук решила оставить без лишних слов. А вот ее подписчики в комментариях не скупились на приятные слова.

  • Фигура огонь
  • Красивая, капец
  • Божественно волшебная
  • Ты прекрасна

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