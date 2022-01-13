Во Франции вводят "вакцинальный пропуск"

Это сделает COVID-прививки обязательными для всех, кто хочет посещать рестораны или мероприятия в помещении.

Сенат Франции одобрил в четверг последние меры правительства по борьбе с коронавирусом, в частности вакцинальный пропуск.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, сенат поддержал меры и закон о вакцинальном пропуске 249 голосами "за", "против" выступили 63 депутата. Закон уже был принят в начале месяца нижней палатой парламента Франции.

Тем временем французские учителя объявили об общенациональной забастовке в знак протеста против санитарного протокола в школах, пишет RFI.

Как заявили в главном профсоюзе учителей начальных классов SNUipp-FSU, в четверг, 13 января, по всей стране будет закрыто больше половины школ.

Профсоюзы школьных учителей также обещают, что в случае необходимости продолжат бастовать и после 13 января.

Напомним:

Франция борется с пятой волной вируса. Число заражений коронавирусной инфекцией во Франции продолжает расти. Во Франции 11 января, зафиксировали 368 149 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений с начала пандемии. Новый штамм COVID-19 "Омикрон" уже стал доминирующим во Франции.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в мире: за прошедшие сутки инфицировались 3,1 млн человек

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