Во Франции вводят "вакцинальный пропуск"

Это сделает COVID-прививки обязательными для всех, кто хочет посещать рестораны или мероприятия в помещении.
Сенат Франции одобрил в четверг последние меры правительства по борьбе с коронавирусом, в частности вакцинальный пропуск.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, сенат поддержал меры и закон о вакцинальном пропуске 249 голосами "за", "против" выступили 63 депутата. Закон уже был принят в начале месяца нижней палатой парламента Франции.
Тем временем французские учителя объявили об общенациональной забастовке в знак протеста против санитарного протокола в школах, пишет RFI.
Как заявили в главном профсоюзе учителей начальных классов SNUipp-FSU, в четверг, 13 января, по всей стране будет закрыто больше половины школ.
Профсоюзы школьных учителей также обещают, что в случае необходимости продолжат бастовать и после 13 января.
Напомним:
Франция борется с пятой волной вируса. Число заражений коронавирусной инфекцией во Франции продолжает расти. Во Франции 11 января, зафиксировали 368 149 новых случаев заболевания COVID-19, что является самым высоким суточным приростом заражений с начала пандемии. Новый штамм COVID-19 "Омикрон" уже стал доминирующим во Франции.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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