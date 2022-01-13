Врачам в Украине будут выплачивать доплаты за вакцинацию пациентов — Ляшко

Врачам в Украине будут выплачивать доплаты за вакцинацию пациентов — Ляшко

Доплата к ставке будет производиться раз в квартал.

В Украине вводят индикаторы качества уровня вакцинации для врачей "первички", за что, в случае положительных показателей, им будут доплачивать.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

Также читайте Хирург выжигал на печенях пациентов свои инициалы: как его наказали

Ляшко уточнил, что с 1 марта 2022 года Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) будет оценивать достижение уровня охвата полной иммунизацией вакцинами от COVID-19. А с 1 июня – уровень вакцинации детей до 6 лет согласно календарю прививок.

По его словам, после достижения целевых значений один раз в квартал будет производиться доплата к ставке.

Напомним, правительство обнародовало постановление, в котором говорится о повышении минимальной заработной платы врачам и медперсоналу. Так, с 12 января уровень минимальной зарплаты для врачей будет составлять 20 000 гривен.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.