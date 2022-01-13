Лікарям в Україні доплачуватимуть за вакцинацію пацієнтів - Ляшко

Доплата до ставки буде здійснюватися раз у квартал.
В Україні вводять індикатори якості рівня вакцинації для лікарів "первинки", за що, у разі позитивних показників, їм доплачуватимуть.
Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко в коментарі РБК-Україна.
Ляшко уточнив, що від 1 березня 2022 року Національна служба здоров'я України (НСЗУ) оцінюватиме досягнення рівня охоплення повною імунізацією вакцинами від COVID-19. А від 1 червня - рівень вакцинації дітей до 6 років згідно з календарем щеплень.
За його словами, після досягнення цільових значень один раз у квартал буде здійснюватися доплата до ставки.
Нагадаємо, уряд оприлюднив постанову, в якій йдеться про підвищення мінімальної заробітної плати лікарям та медперсоналу. Так, від 12 січня рівень мінімальної зарплати для лікарів становитиме 20 000 гривень.
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