У Франції запроваджують "вакцинальну перепустку"

Це зробить COVID-щеплення обов’язковими для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або заходи у приміщенні.

Сенат Франції схвалив у четвер останні заходи уряду для боротьби з коронавірусом, зокрема вакцинальну перепустку.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, сенат підтримав заходи та закон щодо вакцинальної перепустки 249 голосами "за", "проти" виступили 63 депутати. Закон уже був ухвалений на початку цього місяця нижньою палатою парламенту Франції.

Тим часом французькі вчителі оголосили про загальнонаціональний страйк на знак протесту проти санітарного протоколу у школах, пише RFI.

Як заявили в головній профспілці вчителів початкових класів SNUipp-FSU, у четвер, 13 січня, по всій країні буде закрито більше половини шкіл.

Профспілки шкільних вчителів також обіцяють, що у разі потреби продовжать страйкувати і після 13 січня.

Нагадаємо:

Франція бореться з п’ятою хвилею вірусу. Число заражень коронавірусною інфекцією у Франції продовжує зростати. У Франції 11 січня, зафіксували 368 149 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень від початку пандемії. Новий штам COVID-19 "Омікрон" вже став домінантним у Франції.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Коронавірус у світі: за минулу добу інфікувалися 3,1 млн людей

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