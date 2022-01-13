Убив працівника ферми козлом: у Луцьку засудили "авторитета"

Також чоловік має сплатити родичам вбитого чоловіка 550 тисяч гривень компенсації.

Луцький міськрайонний суд Волинської області виніс вирок чоловікові, який вбив працівника ферми. Він призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Про це йдеться у реєстрі судових рішень.

Вбивство сталося 31 липня 2019 року на території ферми у селі Суходоли. Обвинувачений із потерпілим випивали, і між ними виник конфлікт, під час якого зловмисник схопив дерев'яного козла для розпилювання колод і почав бити ним по голові потерпілого.

Травми виявилися несумісними з життям і працівник ферми помер на місці.

У суді обвинувачений, який є учасником бойових дій, інвалідом першої групи, засновником та директором двох компаній, раніше судимий за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, своєї вини не визнав при цьому відмовився давати свідчення.

Дружина вбитого розповіла, що її чоловік колов свиней на фермі у Суходолах. Того дня він зателефонував дружині та повідомив, що затримається на роботі, бо з Києва прибули авторитетні люди і попросили його з ними посидіти за столом. За кілька годин він перестав відповідати на дзвінки, тож жінка попросила свата піти на ферму, де працював чоловік. Там і виявили його тіло.

Робітник ферми розповів, що того фатального дня бачив, як колега колов свиней, а потім випивав з обвинуваченим. Далі він почув, як скрикнув потерпілий, і прийшов глянути, що сталося. Він звернув увагу, що з двору зник дерев'яний козел для розпилювання колод, а в підсобці лежав загиблий у калюжі крові.

За словами свідка, він вибіг, щоб покликати на допомогу і зустрів поліцейське авто. Він розповів правоохоронцям про те, що сталося, однак ті відвезли його додому, а потім повернулися та забрали у відділок.

Наступного дня на роботі свідку погрожували вбивством, якщо він комусь розповість про те, що бачив. Його слова підтвердив його сусід.

Згідно з матеріалами справи, у планшеті обвинуваченого у вбивстві знайшли переписку з товаришами, де він писав, що у нього "лежить тіло в крові" і він "нервується".

Зрештою суд визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років. Також чоловік має сплатити родичам вбитого чоловіка 550 тисяч гривень компенсації.

Нагадаємо, що Мелітополі Запорізької області батько маленької дитини жорстоко побив сусіда. Розбудили його правоохоронці, які звинуватили його у вбивстві.

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