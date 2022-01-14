COVID-штамм "Омикрон" стал доминантным в Германии

Эксперты ФРГ прогнозируют "существенный рост случаев заражения вариантом "Омикрон".
В Германии по состоянию на четверг, 13 января, на новый штамм COVID-19 "Омикрон" приходится 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом.
Об этом со ссылкой на отчет Института Роберта Коха и Reuters сообщает The Guardian.
Отмечается, что "Омикрон" стал доминантным вариантом для всей территории ФРГ в течение последних семи дней. Ранее на него приходилось 44,3% случаев коронавирусной инфекции.
В то же время COVID-штамм "Дельта", длительное время считавшийся самым распространенным в стране, сейчас фиксируют лишь в 25,9% случаев инфицирования.
"В ближайшие недели мы ожидаем существенного роста случаев заражения вариантом "Омикрон", — указали в отчете. — Первые исследования указывают на низшую долю госпитализаций среди тех, кто полностью вакцинирован, если сравнить с инфицированиями, вызванными вариантом "Дельта".
Около 72% населения Германии уже получили две дозы вакцины против COVID-19, а 44% сделали бустерную прививку.
Как сообщалось, в Германии за прошедшие сутки зафиксировали 81 417 новых случаев заболевания COVID-19, что является вторым подряд наивысшим приростом заражений в стране с начала пандемии.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.