COVID-штамм "Омикрон" стал доминантным в Германии

COVID-штамм "Омикрон" стал доминантным в Германии

Эксперты ФРГ прогнозируют "существенный рост случаев заражения вариантом "Омикрон".

В Германии по состоянию на четверг, 13 января, на новый штамм COVID-19 "Омикрон" приходится 73,3% всех случаев заболевания коронавирусом.

Об этом со ссылкой на отчет Института Роберта Коха и Reuters сообщает The Guardian.

Отмечается, что "Омикрон" стал доминантным вариантом для всей территории ФРГ в течение последних семи дней. Ранее на него приходилось 44,3% случаев коронавирусной инфекции.

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В то же время COVID-штамм "Дельта", длительное время считавшийся самым распространенным в стране, сейчас фиксируют лишь в 25,9% случаев инфицирования.

"В ближайшие недели мы ожидаем существенного роста случаев заражения вариантом "Омикрон", — указали в отчете. — Первые исследования указывают на низшую долю госпитализаций среди тех, кто полностью вакцинирован, если сравнить с инфицированиями, вызванными вариантом "Дельта".

Около 72% населения Германии уже получили две дозы вакцины против COVID-19, а 44% сделали бустерную прививку.

Как сообщалось, в Германии за прошедшие сутки зафиксировали 81 417 новых случаев заболевания COVID-19, что является вторым подряд наивысшим приростом заражений в стране с начала пандемии.

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