COVID-штам "Омікрон" став домінантним у Німеччині

COVID-штам "Омікрон" став домінантним у Німеччині

Експерти ФРН прогнозують "суттєве зростання випадків зараження варіантом "Омікрон".

У Німеччині станом на четвер, 13 січня, на новий штам COVID-19 "Омікрон" припадає 73,3% всіх випадків захворювання на коронавірус.

Про це із посиланням на звіт Інституту Роберта Коха та Reuters інформує The Guardian.

Зазначається, що "Омікрон" став домінантним варіантом для всієї території ФРН впродовж останніх семи днів. Раніше на нього припадало 44,3% випадків коронавірусної інфекції.

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Водночас COVID-штам "Дельта", який тривалив час вважався найпоширенішим в країні, нині фіксують лише в 25,9% випадків інфікування.

"Найближчими тижнями ми очікуємо на суттєве зростання випадків зараження варіантом "Омікрон", - вказали у звіті. - Перші дослідження вказують на нижчу частку госпіталізацій серед тих, хто повністю вакцинований, як порівняти з інфікуваннями, спричиненими варіантом "Дельта".

Близько 72% населення Німеччини вже отримали дві дози вакцини проти COVID-19, а 44% зробили бустерне щеплення.

Як повідомлялося, у Німеччині минулої доби зафіксували 81 417 нових випадків захворювання на COVID-19, що є другим поспіль найвищим приростом заражень в країні від початку пандемії.

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