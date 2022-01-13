Німеччина два дні поспіль б'є рекорд із кількості COVID-хворих

Водночас показники госпіталізації у ФРН залишаються відносно низькими.
У Німеччині вранці у четвер, 13 січня, повідомили про 81 417 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.
Про це із посиланням на дані Інституту Роберта Коха інформує The Guardian.
Зазначається, що рекордний показник інфікувань у державі фіксують вже другий день поспіль. Так, минулої доби у ФРН підтвердили 80 430 позитивних результати тестів на коронавірус.
Окрім того, від ускладнень COVID-19 у Німеччині померли ще 316 пацієнтів, внаслідок чого загальна кількість летальних випадків зросла до 115 051.
У виданні вказують, що хоча новий штам коронавірусу "Омікрон" вже став домінатним для деяких регіонів країни, показники госпіталізації залишаються відносно низькими.
Тим часом політпартії активно обговорюють можливість запровадження мандата на COVID-вакцинацію (так званого Impfpflicht).
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.