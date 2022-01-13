У Лівані прогримів потужний вибух: відео

Інцидент стався у безлюдній місцевості.

На півдні Лівану вранці у четвер, 13 січня, між Дейр-аль-Захрані та Хуміне-аль-Фаукою прогримів потужний вибух.

Про це із посиланням на Bintjbeil.org повідомляє The Jerusalem Post.

Зазначається, що інцидент стався у безлюдній місцевості. На оприлюднених у Мережі відеозаписах видно, що на місці події зайнялася пожежа, над ділянкою піднімається стовп диму.

Водночас причина вибуху наразі незрозуміла. У виданні нагадують, що в грудні в таборі палестинських біженців Бурдж-ель-Шемалі на півдні Лівану стався вибух складу зброї радикального ісламістського руху ХАМАС, внаслідок чого декілька людей загинули та отримали поранення.

Раніше вся електромережа Лівану вийшла з ладу через конфлікт навколо електростанції в селі Арамун під Бейрутом. Місцеві мешканці намагалися прорватися на її територію, протестуючи через постійні відключення світла.

معلومات عن سماع دوي انفجار بين دير الزهراني وحومين الفوقا دون معرفة الاسباب pic.twitter.com/XjbXixoZRD — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 13, 2022

مشاهد متناقلة على مواقع التواصل تتعلق بالانفجار الذي ضرب في منطقة حومين الفوقا حيث لم تتضح اي تفاصيل بعد pic.twitter.com/3rrgTY1l74 — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) January 13, 2022

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