Астрологічний прогноз на 13 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: днем керує мудрість, яка дозволяє в будь-якій ситуації вчинити правильно, тому – перш ніж щось сказати чи зробити, необхідно подумати чи хоча б порахувати до десяти – можливо вже й не захочеться говорити чи здійснювати вчинки.

Символ дня: череп, серце.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день не сприяє активним діям.

Число дня: 3.

Колір дня: блакитний.

Камені дня: лазурит, жовтий корал, перламутр, рожеві перли.

За якусь частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: від оперативного втручання, якщо воно не викликане форсмажорними обставинами, необхідно відмовитися.

Афоризм дня: "Будь мудрішим за інших, але не показуй їм цього" (Януш Леон Вишневський).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: найкращий у всьому місячному місяці день для укладення шлюбу – люди проживуть разом довге та щасливе життя.

Містика дня: можна використовувати магічну силу води, яка цього дня особливо сильна.

Табу дня: цього дня розлити воду – погана прикмета.

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