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Астрологический прогноз на 13 января

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Астрологический прогноз на 13 января

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: днем руководит мудрость, которая позволяет в любой ситуации поступить правильно, поэтому – прежде чем что-нибудь сказать или сделать, необходимо подумать или хотя бы сосчитать до десяти – возможно уже и не захочется говорить или совершать поступки. 

Символ дня: череп, сердце. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям. 

Число дня: 3. 

Цвет дня: голубой, лазоревый. 

Камни дня: лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: от оперативного вмешательства, если только оно не вызвано форс-мажорными обстоятельствами, необходимо отказаться. 

Афоризм дня: "Будь мудрее других, но не показывай им этого" (Януш Леон Вишневский). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: лучший во всем лунном месяце день для заключения брака – люди проживут вместе долгую и счастливую жизнь. 

Мистика дня: можно использовать магическую силу воды, которая в этот день особенно сильна. 

Табу дня: в это день пролить воду – плохая примета.

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