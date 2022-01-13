Астрологический прогноз на 13 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: днем руководит мудрость, которая позволяет в любой ситуации поступить правильно, поэтому – прежде чем что-нибудь сказать или сделать, необходимо подумать или хотя бы сосчитать до десяти – возможно уже и не захочется говорить или совершать поступки.
Символ дня: череп, сердце.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.
Число дня: 3.
Цвет дня: голубой, лазоревый.
Камни дня: лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: от оперативного вмешательства, если только оно не вызвано форс-мажорными обстоятельствами, необходимо отказаться.
Афоризм дня: "Будь мудрее других, но не показывай им этого" (Януш Леон Вишневский).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: лучший во всем лунном месяце день для заключения брака – люди проживут вместе долгую и счастливую жизнь.
Мистика дня: можно использовать магическую силу воды, которая в этот день особенно сильна.
Табу дня: в это день пролить воду – плохая примета.
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