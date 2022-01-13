Астрологический прогноз на 13 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: днем руководит мудрость, которая позволяет в любой ситуации поступить правильно, поэтому – прежде чем что-нибудь сказать или сделать, необходимо подумать или хотя бы сосчитать до десяти – возможно уже и не захочется говорить или совершать поступки.

Символ дня: череп, сердце.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день не располагает к активным действиям.

Число дня: 3.

Цвет дня: голубой, лазоревый.

Камни дня: лазурит, желтый коралл, перламутр, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: от оперативного вмешательства, если только оно не вызвано форс-мажорными обстоятельствами, необходимо отказаться.

Афоризм дня: "Будь мудрее других, но не показывай им этого" (Януш Леон Вишневский).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: лучший во всем лунном месяце день для заключения брака – люди проживут вместе долгую и счастливую жизнь.

Мистика дня: можно использовать магическую силу воды, которая в этот день особенно сильна.

Табу дня: в это день пролить воду – плохая примета.

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