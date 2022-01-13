Первые пассажиры вылетели в Нур-Султан.

В Казахстане в четверг, 13 января, Международный аэропорт "Алматы" впервые с начала беспорядков возобновил работу.

Об этом со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан сообщает KazTAG.

Отмечается, что первые пассажиры вылетели гражданским рейсом в столицу Нур-Султан. "Внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8:00 до 21:00 по времени расписания полетов авиакомпаний", — указали в ведомстве.

По данным Комитета гражданской авиации страны, в аэропорт уже прибыл первый международный рейс из Анталии.

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Напомним, что крупнейшую в Казахстане воздушную гавань закрыли после того, как 5 января ее захватили и разгромили протестующие. Несмотря на то, что уже 7 января правоохранители взяли аэропорт под контроль, власти страны решили продлить закрытие.

В начале 2022 года несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на сжиженный газ, на фоне которых президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения и обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке.

С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, в частности от России, стали прибывать миротворческие силы.

7 января президент заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. В тот же день вечером власти сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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