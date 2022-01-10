Путин заявил о "майданных технологиях" в Казахстане

Ситуацию в стране он назвал актом агрессии.

Во время массовых протесов в Казахстане использовали "майданные технологии".

Такое мнение высказал президент страны-агрессорки Владимир Путин, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Активно применялись присущие "майданным технологиям" элементы силовой информационной поддержки протестов", — заявил Путин.

Ситуацию в стране он назвал "актом агрессии", вызвавшим "не стихийные протесты". Мол, именно поэтому "на это нужно было реагировать без промедления".

"События в Казахстане — не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела наших государств. Принятые линией ОДКБ меры показали, что мы не позволим раскачать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий цветных революций", — подчеркнул глава Кремля.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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