Токаев назвал протесты в Казахстане попыткой госпереворота

Президент Казахстана говорит, что события в стране приобрели критический характер.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев комментируя массовые протесты, заявил, что в стране, мол, была предпринята попытка государственного переворота.

Об этом Токаев сказал 10 января на онлайн-саммите ОДКБ.

Также читайте В Казахстане на фоне протестов нашли мертвыми двух высокопоставленных офицеров: одному из них угрожал трибунал

По словам казахского лидера, основной удар был направлен на самый большой город страны – Алматы. Когда он и еще девять областных центров оказались в руках "боевиков", как он сказал, события приобрели критический характер.

И эти события, по его мнению, войдут в историю, как "Алматинская трагедия". Организаторов же протестов в городе он назвал "стаей гиен".

"Имея в своем распоряжении полную картину событий, могу ответственно заявить, что все события с начала нынешнего года составляют звенья одной цепи. Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка которого длилась долгое время. Как долго длилась эта подготовка — год, два, три — покажет следствие", — сказал Токаев.

Как добавил Токаев, конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Он напомнил, что 11 января внесет предложения по новому составу правительства.

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на сжиженный газ. На фоне протестов в Казахстане Токаев отправил в отставку правительство и занял должность единоличного главы Совбеза, которую до этого занимал экс-президент Нурсултан Назарбаев.

Как сообщалось, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Он подчеркнул, "кто не сдастся, тот будет уничтожен".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.