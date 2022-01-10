Токаєв назвав протести в Казахстані спробою держперевороту

Президент Казахстану каже, що події в країні набули критичного характеру.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що в країні, мовляв, здійснено спробу державного перевороту.

Про це Токаєв сказав 10 січня на онлайн-саміті ОДКБ.

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За словами казахського лідера, основний удар був спрямований на найбільше місто країни – Алмати. Коли воно та ще дев'ять обласних центрів опинилися в руках "бойовиків", як він сказав, події набули критичного характеру.

І ці події, на його думку, увійдуть до історії, як "Алматинська трагедія". Організаторів же протестів в місті він назвав "зграєю гієн".

"Маючи у своєму розпорядженні повну картину подій, можу відповідально заявити, що всі події від початку нинішнього року складають ланки одного ланцюга. Вони підпорядковані єдиному руйнівному задуму, підготовка якого тривала тривалий час. Як довго тривала ця підготовка — рік, два, три — покаже слідство", — сказав Токаєв.

Наразі, як додав Токаєв, конституційний порядок у Казахстані відновлено. Він нагадав, що 11 січня внесе пропозиції щодо нового складу уряду.

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривають протести через ціну на скраплений газ. На тлі протестів у Казахстані Токаєв відправив у відставку уряд і зайняв посаду одноосібного голови Ради безпеки, яку до цього обіймав експрезидент Нурсултан Назарбаєв.

Як повідомлялося, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав силовикам наказ відкривати вогонь на ураження без попередження. Він наголосив, "хто не здасться, того буде знищено".

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