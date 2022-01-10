Путін заявив про "майданні технології" в Казахстані

Ситуацію в країні він назвав "актом агресії".

Під час масових протесів у Казахстані використовули "майданні технології".

Таку думку висловив президент країни-агресорки Володимир Путін під час виступу на позачерговій сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

"Активно застосовувалися притаманні "майданним технологіям" елементи силової інформаційної підтримки протестів", - заявив Путін.

Ситуацію в країні він назвав "актом агресії", який викликали "не стихійні протести". Мовляв, саме тому "на це треба було реагувати без зволікання".

"Події в Казахстані - не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи наших держав. Вжиті лінією ОДКБ заходи показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію в себе вдома і не дамо реалізувати сценарій кольорових революцій", - наголосив очільник Кремля.

Нагадаємо, кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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