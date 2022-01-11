В России сообщили, как долго миротворцы ОДКБ будут в Казахстане

В России сообщили, как долго миротворцы ОДКБ будут в Казахстане

Токаев заявлял, что вывод начнется через два дня.

Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности завершат свою миссию в Казахстане, где происходили протесты, после полной стабилизации обстановки в стране.

Об этом заявил российский министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, это произойдет по решению руководства республики Казахстан. Шойгу подчеркнул, что сейчас "миротворческие силы ОДКБ выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально важных объектов на территории Казахстана".

Следует заметить, что президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ завершена. Вывод миротворцев из страны начнется через два дня и будет длиться не больше десяти дней.

Напомним, массовые беспорядки в Казахстане начались 2 января из- за цены на газ. Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка. По неофициальным данным, там погибли более полутора сотен человек. Около 10 тысяч были задержаны силовиками.

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