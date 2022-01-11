У Росії повідомили, доки миротворці ОДКБ будуть у Казахстані

У Росії повідомили, доки миротворці ОДКБ будуть у Казахстані

Токаєв заявляв, що виведення почнеться за два дні.

Колективні миротворчі сили Організації Договору про колективну безпеку завершать свою місію в Казахстані, де відбувалися протести, після повної стабілізації обстановки в країні.

Про це заявив російський міністр оборони Сергій Шойгу.

За його словами, це станеться за рішенням керівництва республіки Казахстан. Шойгу наголосив, що зараз "миротворчі сили ОДКБ виконують завдання з охорони важливих військових, державних та соціально значущих об'єктів на території Казахстану".

Слді зауважити, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що місію миротворчих сил ОДКБ у завершено. Виведення миротворців із країни розпочнеться через два дні та триватиме не більше десяти днів.

Нагадаємо, масові заворушення в Казахстані почалися 2 січня через ціну на газ. Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку. За неофіційними даними, там загинули понад півтори сотні людей. Близько 10 тисяч були затримані силовиками.

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