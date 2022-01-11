Білоруську опозиціонерку Колесникову етапували до жіночої виправної колонії у Гомелі

Правозахисники закликали писати їй листи.

Білоруську опозиціонерку Марію Колесникову, засуджену до 11 років позбавлення волі, етапували до жіночої виправної колонії у Гомелі.

Також читайте У Мінську суд виніс вирок опозиціонерам Колесниковій та Знаку: 11 і 10 років колонії

Як повідомляє Правозахисний центр "Весна", найближчі два тижні вона перебуватиме на картині.

Нагадаємо, у вересні 2021 року суд у Мінську засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років колонії. Зазначається, що їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі: змова з метою захоплення влади; заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці; створення екстремістського формування або керівництва.

Колесникова і Знак працювали в одній команді з Віктором Бабариком, який збирався балотуватися в президенти Білорусі, але був знятий з виборів, а потім ув'язнений в колонію на 14 років. Так, Колесникова була головою виборчого штабу суперника Лукашенка Бабариком, а після того, як Лукашенко приписав собі перемогу - стала однією з ключових фігур опозиції та брала активну участь у протестах.

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