У Мінську суд виніс вирок опозиціонерам Колесниковій та Знаку: 11 і 10 років колонії

Судовий процес був у закритому режимі.
Суд у Мінську засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років колонії.
Про це повідомляє білоруська служба "Радіою. Свобода".
"Колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарико та членів президії Координаційної ради судили разом за закритими дверима. Вирок - 11 років у колонії отримала Колесникова та 10 років - Знак", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі:
- змова з метою захоплення влади;
- заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці;
- створення екстремістського формування або керівництва.
Нагадаємо, Колесникова і Знак працювали в одній команді з Віктором Бабарико, який збирався балотуватися в президенти Білорусі, але був знятий з виборів, а потім ув'язнений в колонію на 14 років. Так, Колесникова була головою виборчого штабу суперника Лукашенка Бабарико, а після того, як Лукашенко приписав собі перемогу - стала однією з ключових фігур опозиції та брала активну участь у протестах.