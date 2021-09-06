У Мінську суд виніс вирок опозиціонерам Колесниковій та Знаку: 11 і 10 років колонії

У Мінську суд виніс вирок опозиціонерам Колесниковій та Знаку: 11 і 10 років колонії

Судовий процес був у закритому режимі.

Суд у Мінську засудив опозиціонерів Марію Колесникову і Максима Знака до 11 і 10 років колонії.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіою. Свобода".

"Колишніх членів виборчого штабу Віктора Бабарико та членів президії Координаційної ради судили разом за закритими дверима. Вирок - 11 років у колонії отримала Колесникова та 10 років - Знак", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їх визнали винними за трьома статтями Кримінального кодексу Білорусі:

змова з метою захоплення влади;

заклик до дій, спрямованих на шкоду національній безпеці;

створення екстремістського формування або керівництва.

Нагадаємо, Колесникова і Знак працювали в одній команді з Віктором Бабарико, який збирався балотуватися в президенти Білорусі, але був знятий з виборів, а потім ув'язнений в колонію на 14 років. Так, Колесникова була головою виборчого штабу суперника Лукашенка Бабарико, а після того, як Лукашенко приписав собі перемогу - стала однією з ключових фігур опозиції та брала активну участь у протестах.

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