В Минске суд вынес приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку: 11 и 10 лет колонии

В Минске суд вынес приговор оппозиционерам Колесниковой и Знаку: 11 и 10 лет колонии

Судебный процесс был в закрытом режиме.

Суд в Минске приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака до 11 и 10 лет колонии.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио. Свобода".

"Бывших членов избирательного штаба Виктора Бабарыко и членов президиума Координационного совета судили вместе за закрытыми дверями. Приговор — 11 лет в колонии получила Колесникова и 10 лет — Знак", — говорится в сообщении.

Отмечается, что их признали виновными по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси:

сговор с целью захвата власти;

призыв к действиям, направленным на ущерб национальной безопасности;

создание экстремистского формирования или руководства.

Напомним, Колесникова и Знак работали в одной команде с Виктором Бабарыко, который собирался баллотироваться в президенты Беларуси, но был снят с выборов, а затем заключен в колонию на 14 лет. Так, Колесникова была главой избирательного штаба соперника Лукашенко Бабарыко, а после того, как Лукашенко приписал себе победу — стала одной из ключевых фигур оппозиции и активно участвовала в протестах.

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