Экс-жена Дзидзьо в мини-юбке и с платком вместо топа озадачила образом

Slavia очаровала этно образом на современный лад.

Бывшая жена артиста Дзидзьо, певица Slavia, которая недавно рассказала о своем похудении, порадовала фанов новыми красивыми фото.

На странице в Instagram артистка разместила несколько снимков, на которых предстает в красивом этническом образе. Слава позирует в джинсовой мини-юбке, платке вместо топа и венке на голове. В таком виде недавно артистка приняла участие в съемках одного из проектов о моде.

Slavia / instagram.com/slavia_official

"Кто контролирует выбор одежды в магазине и подбирает финальный лук — пусть останется загадкой. Но, иногда люди подводят. Чтобы не сорвать съемки, в последний момент пришлось выкручиваться. Спасибо подружке, которая быстро среагировала и я таки вышла на финальное дефиле ..." — рассказала об инциденте во время съемок певица.

Slavia / instagram.com/slavia_official

Напомним, что несколько недель назад Slavia отреагировала на слухи о том, что развод с Дзидзьо — пиар. Певица заинтриговала ответом на это.

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