SLAVIA отреагировала на слухи о том, что развод с Дзидзьо — пиар

SLAVIA отреагировала на слухи о том, что развод с Дзидзьо — пиар

Певица заинтриговала ответом на это.

Украинская певица Ярослава Притула-Хома, она же SLAVIA, отреагировала на слухи о том, что развод с Дзидзьо — это пиар.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, после того, как Михаил заинтриговал новым жильем, появились слухи о том, что их разрыв отношений — это фейк ради популярности и славы.

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Со своей стороны, знаменитость не дала понять, что же происходит, и все же пообещала вскоре расставить все точки над "і".

"В соцсетях появились комментарии с различными предположениями и обвинениями... Мне начали звонить журналисты... Это лето для меня жаркое во всех смыслах. Сейчас я решаю вопросы, которые обрушились по всем фронтам, во всех сферах жизни, поэтому времени на комментарии и посты практически нет, но все же... обещаю его найти, и прокомментировать..." - поделилась исполнительница.

instagram.com/slavia_official

Со своей стороны, поклонники Ярославы посоветовали ей не обращать внимание на комментарии и осуждение, а строить свое счастье, так как ей хочется.

Это ваше личное дело — мириться с мужем или нет. Это ваша жизнь и никто не имеет права осуждать или комментировать. Главное быть счастливой!

Ваша жизнь, как хотите так ее и строите

Вот вроде непубличные люди не расходятся, не мирятся, не общаются, не решают какие-то вопросы... Но всем так интересно копаться в чужом белье...

Напомним, недавно Дзидзьо рассекретил, где живет, и заинтриговал примирением с экс-женой. Впоследствии SLAVIA показала, как проводит время в приобретенной бывшим квартире. Экс-чета интригует поклонников.

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