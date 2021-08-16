Дзидзьо показал, где живет, и заинтриговал примирением с экс-женой

Артист показал, где приобрел жилье.

Лидер группы DZIDZIO Михаил Хома, он же Дзидзьо, показал поклонникам, где живет.

Так, артист рассекретил, что несколько лет назад приобрел квартиру в одном из жилых комплексов под Киевом, в селе Подгорцы. Дом расположен у озера, вокруг природа и свежий воздух. Отметим, что цены в этом комплексе за жилье варьируются от 2,13 млн грн за однокомнатную, и от 5,07 млн грн за трехкомнатную.

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"Два года назад я купил очень красивую квартиру, из окон которой открывается вода, горы и мой любимый закат. Когда искал, то перебрал много вариантов, хотел совместить работать в Киеве и жить среди природы", — рассказал о жилье Дзидзьо.

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Интересно, что под этим постом в Instagram экс-жена Михаила, певица SLAVIA оставила комментарий, в котором поблагодарила бывшего мужа за воплощение ее мечты. "Я влюбилась в это место с первого взгляда. Спасибо, Миша за то, что осуществил мою мечту", — написала Слава.

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В свою очередь артист ответил бывшей: "Это место тебе очень идет" и оставил смайл в виде зеленого сердца. Фаны сразу выразили надежду, что экс-пара помирилась.

Напомним, что в конце апреля стало известно о том, что после 20 лет отношений Дзидзьо и SLAVIA решили развестись. Причиной развода Слава назвала то, что муж часто пропадал на работе и не позволял ей заниматься творчеством и развиваться как певица.

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