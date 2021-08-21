В Одессе грузовик переехал насмерть женщину

От полученных травм она погибла.

В Одессе на улице Маршала Малиновского водитель грузовика наехал на женщину, которая переходила дорогу.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской области.

По версии следствия, 43-летний водитель грузового автомобиля совершил наезд на женщину, когда она переходила дорогу в неустановленном месте. В результате полученных травм женщина погибла.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшей и полные обстоятельства происшествия. Дело предварительно квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Одессе на перекрестке Польского спуска и улицы Бунина 28-летний водитель BMW столкнулся со скутером. От полученных травм 34-летний водитель мототранспорта погиб на месте, а его 32-летнюю пассажирку доставили в больницу с тяжелой травмой колена.

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