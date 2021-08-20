Смертельное ДТП в Одессе: водитель иномарки раздавил скутериста

Оказалось, что водитель был нетрезв.
В Одессе на перекрестке Польского спуска и улицы Бунина 28-летний водитель BMW столкнулся со скутером.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От полученных травм 34-летний водитель мототранспорта погиб на месте, а его 32-летнюю пассажирку доставили в больницу с тяжелой травмой колена.
Водителя автомобиля проверили на содержание алкоголя в крови — результат показал, что он был в состоянии опьянения.
Мужчину задержали. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей.
Теперь ему грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.
Напомним, в Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.