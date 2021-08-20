В Харькове грузовик насмерть сбил женщину

Пенсионерка погибла на месте аварии.

В Харькове на проспекте Любови Малой произошла смертельная авария. 60-летний водитель грузовика с полуприцепом наехал на женщину.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

От полученных телесных повреждений 64-летняя женщина погибла на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Напомним, в Одесской области 44-летнего местного жителя сбил рейсовый автобус. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

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