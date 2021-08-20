Apple продолжит "дистанционку" и введет гибридный режим работы

Apple стала едва ли не последней крупнейшей IT-компанией, которая отложила возвращение к работе в офисах до 2022 года.

IT-гигант США компания Apple отложила возвращение сотрудников в офисы до января из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Об этом говорится в корпоративном письме, разосланном сотрудникам Apple 19 августа, сообщает Bloomberg.

Так, руководство компании намерено перейти на гибридный режим работы. Согласно текущим планом, после окончания этого периода дистанционной работы сотрудники должны будут работать в офисе в понедельник, вторник и четверг, а по средам и пятницам — дистанционно.

Отмечается, что Apple в июле стала одним из первых IT-гигантов США, который перенес планы по возвращению к привычному режиму работы из-за распространения новых штаммов коронавируса.

Ранее аналогичные решения приняли такие технологические гиганты, как Amazon, Facebook, Lyft и другие.

Напомним:

Американская корпорация Facebook заявила о том, что ее сотрудники из США не смогут вернуться в офисы без вакцинации от COVID-19. Facebook также работает над поиском вариантов для тех, кто не может получить прививки.

Новости Украины: повлияет ли перспектива дистанционной работы на решение учителей вакцинироваться

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку