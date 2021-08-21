Стала известна дата премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде

"Не время умирать" покажут уже в конце сентября.

Уже 28 сентября в лондонском королевском Альберт-холле состоится мировой премьерный показ новой ленты о Джеймсе Бонде "Не время умирать".

Главную роль в 25-й ленте об агенте 007 сыграет известный британский актер Дэниел Крейг.

Как сообщили на официальном Twitter-аккаунте "Бондианы", продюсеры и режиссер выйдут на красную дорожку вместе с Крейгом.

"Продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи и режиссер Кэри Джоджи Фукунага присоединятся к Дэниела Крейга на красной дорожке", — говорится в сообщении.

Отметим, что фильм должен был выйти в апреле 2020 года, но дата релиза неоднократно переносили из-за пандемии.

После первого переноса премьера должна была состояться 12 ноября в Великобритании и 20 ноября в Северной Америке. Затем ожидалось, что лента выйдет в прокат 2 апреля 2021. И только сейчас стала известна окончательная дата премьеры.

Напомним, не так давно Дэниел Крейг дал совет следующему актеру, который сыграет агента 007. Он с юмором сказал, чтобы его преемник не должен облажаться.

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