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На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие

На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие

Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

Два человека получили травмы.

В городе Хуст произошел взрыв на одной из автозаправочных станций. Два человека получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья.

"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, на одной из автозаправочных станций, в городе Хуст", — говорится в сообщении.

Два человека получили травмы. Сейчас их доставили в больницу. На месте взрыва работают правоохранители и спасатели.

Ранее стало известно, что на Донбассе в частном жилом доме прогремел взрыв. Погиб человек.

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