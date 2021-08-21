На Закарпатье произошел взрыв на АЗС: есть пострадавшие

Два человека получили травмы.
В городе Хуст произошел взрыв на одной из автозаправочных станций. Два человека получили травмы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатья.
"В оперативно-спасательную службу поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси без последующего горения, на одной из автозаправочных станций, в городе Хуст", — говорится в сообщении.
Два человека получили травмы. Сейчас их доставили в больницу. На месте взрыва работают правоохранители и спасатели.
Ранее стало известно, что на Донбассе в частном жилом доме прогремел взрыв. Погиб человек.