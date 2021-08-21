Европа не ожидала, что афганская армия упадет настолько быстро — Меркель

Европа очикуала сильного сопротивления.

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что афганская армия свалилась с "потрясающей скоростью" под наступлением талибов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По ее словам, Европа ожидала, что сопротивление будет сильнее. Меркель подчеркнула, что сопротивление афганской армии боевикам "Талибана" было неверно оценен.

"Армия упала потрясающей скоростью. Мы ожидали, что сопротивление будет сильнее", — заявила канцлер. По ее словам, мир сейчас сосредоточен на спасении людей из Афганистана: речь идет о тех, кто хочет покинуть страну.

Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.

Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.

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