В Сумской области в лесу потерялся маленький мальчик

В Сумской области в лесу потерялся маленький мальчик

Ребенок пропал во время сбора бузины.

В Сумской области ищут ребенка, потерявшегося в лесу во время сбора ягод.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС в своем Telegram-канале.

Спасатели получили информацию 21 августа. Отмечается, что инцидент произошел вблизи с. Шкуратовка. Мальчик 2014 рождения время исчез во время сбора бузины в лесу. С кем там находился мальчик, не сообщается.

Участие в поисковой операции принимают почти полсотни ДСНС ков, более 90 полицейских, кинологи и две собаки, водолазы и волонтеры, а также местные жители.

Как сообщалось, на Прикарпатье 14 августа потерялся во время восхождения на Говерлу 6-летний Алексей Стефанца. Мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился. Нашли ребенка через 30 часов.

Новости Украины: заблудившегося 6-летнего Алексея нашли на соседней с Говерлой горе

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку