На Говерле потерялся маленький мальчик: приметы ребенка

Мальчик отстал от группы 14 августа.

На Прикарпатье с субботы, 14 августа, ищут маленького Алексея Стефанцива, который потерялся во время восхождения на Говерлу.

Полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook обнародовала приметы пропавшего ребенка.

Приметы мальчика: рост 110 см, среднего телосложения, волосы короткие каштановые, глаза карие.

Был одет в зеленую футболку, штаны камуфляжной окраски, голубую кепку с красным козырьком.

Правоохранители сообщают, что информацию об исчезновении ребенка получили поздно вечером 14 августа. К поискам мальчика максимально задействованы все службы полиции Ивано-Франковской, работники ДСНС, военнослужащие, кинологи со служебными собаками, волонтеры. Для розыска используют квадрокоптер.

Напомним, что мальчик 2015 рождения 14 августа потерялся во время восхождения на гору Говерла. До сих пор его местонахождение неизвестно. Туристы из Коломыи шли на гору "зеленым" маршрутом. Отмечается, что мальчик вблизи поселка Ворохта отстал от группы и заблудился.

Уникальное восхождение: маленькие украинцы с особыми потребностями покоряют Говерлу

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку