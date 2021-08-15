На Говерле вторые сутки ищут 6-летнего мальчика: что говорят спасатели

На Говерле вторые сутки ищут 6-летнего мальчика: что говорят спасатели

Поисками ребенка занимаются волонтеры, сотрудники ГСЧС, военные и кинологи.

В Ивано-Франковской области вторые сутки ищут 6-летнего мальчика, который отстал от туристической группы, которая осуществляла подъем на Говерлу. Ребенка ищут семь поисково-спасательных отрядов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

К поискам ребенка привлекли 156 человек и 19 единиц техники. Местность прочесывают не только сотрудники ГСЧС, военные, Нацгвардия и волонтеры, но также кинологи и квадрокоптер.

"По состоянию на 6:00 15 августа поиски ребенка продолжаются. Создано семь поисковых групп, которые обследуют местность по определенным зонам и секторам. Осадков в данной местности нет, температура воздуха около 12 градусов тепла", — подчеркнули в пресс-службе ГСЧС в Ивано-Франковской области.

Отметим, что мальчик исчез вечером 14 августа на Говерле у населенного пункта Ворохта. Ребенок отстал от туристической группы и заблудился.

Напомним, что девочка, которую искали полицейские в Николаевской области, спала в гостиничном номере.

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