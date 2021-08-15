Звезда "Папиных дочек" родила от старшего на 22 года мужа

Лиза Арзамасова впервые стала мамой.

Российская актриса, звезда сериала "Папины дочки" Елизавета Арзамасова впервые стала мамой.

26-летняя знаменитость родила ребенка своему мужу, фигуристу Илье Авербуху, который старше ее на 22 года. Новостью о пополнении Лиза поделилась на своей странице в Instagram. Новоиспеченная мама запостила фото из роддома, где позирует с 47-летним возлюбленным, который держит малыша на руках.

instagram.com/liza_arzamasova

"Счастье... А&А", — написала Арзамасова.

Ни пола, ни имени малыша актриса пока не рассекретила.

Напомним, Елизавета Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре в прошлом году. А вот о романе пары стало известно в июле в 2020-м. Пара не афишировала публично отношения, но и не сильно пряталась.

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