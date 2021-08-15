Умер отец Виталия Козловского

Виталий Сергеевич умер на 75 году жизни.

Известный украинский певец Виталий Козловский потерял отца.

Печальную весть исполнитель сообщил на своей странице в Instagram. Артист опубликовал общие фото с родным человеком и отметил, что папа ушел из жизни сегодня, 15 августа. Ему было 74 года.

Среди снимков, звезда показал кадры, где позирует маленьким на руках у родителей и более современные фотографии. Также Виталий обнародовал видео с празднования 74-летия отца. На нем мужчина предстал улыбающимся с праздничным тортом, а рядом звездный сын и любимая женщина.

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"Дорогие друзья. У меня сегодня очень тяжелый день — ушел из жизни мой лучший папа в мире — Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947-15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", — написал звезда.

В комментариях фанаты поддержали кумира и выразили сочувствие.

Напомним, не так давно Виталий Козловский рассказывал, как нашел любовь своему отцу. Артист поделился романтической историей.

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