В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

За сутки привилось более 76 тыс. человек.

За прошедшие сутки, 14 августа, вакцинировались от коронавируса 76 148 украинцев.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

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Отмечается, что в течение суток работали 539 мобильных бригад, 1545 пунктов прививки, а также 376 центров вакцинации.

Одну дозу вакцины от COVID-19 получили 46371 человек. Полностью иммунизированы (получили две дозы препарата) — 29 777 человек.

С начала прививочной кампании в Украине проведено 7 409 698 прививок:

одну дозу получили — 4 691 018 человек

две дозы получили — 2 718 680 человек.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 15 августа зафиксирован 695 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 17 человек, еще 238 выздоровели. Было проведено 30 798 тестов.

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