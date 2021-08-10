Украинская гривна крепнет: стоит ли бежать в обменники покупать валюту

В стране увеличилось количество валюты — долларов и евро.

Гривна укрепляется: накануне Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 26,8 грн — это на 10 копеек меньше, чем в воскресенье. Такое постепенное укрепление украинской валюты продолжается уже несколько недель.

Надолго ли это, стоит ли покупать валюту сейчас, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

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Доллар и евро дешевеют, а гривна крепнет. Сегодня, 10 августа, официальный курс евро — 31 грн 53 коп. Доллар стоит 26 грн 80 коп. Причин несколько. Первая — увеличилось количество валюты. В частности, из-за увеличения количества украинских заробитчан, которые перечисляют деньги своим семьям. Вторая — экономика постепенно приходит в себя после локдауну и дополнительно укрепляет украинскую валюту заявление Международного валютного фонда о предоставлении Украине 2,7 млрд долларов. Транш ожидают уже в августе.

Банкир Игорь Львов говорит, что гривна будет укрепляться до конца лета. Именно поэтому в течение следующих 2-3 недель ожидают, что доллар подешевеет еще минимум на 10 копеек. "Если говорить о сохранении, то сейчас валюта номер один — это гривна. Рекомендация на ближайшие два месяца гривна будет укрепляться. Есть смысл: у кого есть доллары сдать, может быть их положить на 2-3 месяца на депозит в банке. А далее через три месяца уже смотреть по ситуации. Если курс стабилизируется, то в принципе можно проконвертировать в доллары, так что быть спокойным", — отметил специалист.

Игорь Львов говорит, что к концу года гривна все же немного потеряет позиции, однако о ее обвале ни в коем случае не идет. Стоимость доллара не превысит 28 грн.

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