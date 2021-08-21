Екатерина Осадчая выписалась из роддома

Ведущая показала, как старший сын встречал маму и братика.

Ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, которая в третий раз стала мамой, выписалась из роддома.

Знаменитость вместе с малышом уже приехала домой и показала, как их встречал старший сын Ивасик. В своих Instagram-stories звезда канала 1+1 обнародовала снимок, на котором 4-летний сын Кати и Юрия Горбунова идет к ней с красивым букетом цветов. Также в комнате видно праздничные шарики, пакеты с подарками и кокон для новорожденного.

Старший сын Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова / instagram.com/kosadcha

"Старший брат", — подписала фото Осадчая.

Как отреагировал Иван на младшего братика, Екатерина пока что не сообщила. Неизвестным остается и имя новорожденного.

Напомним, ранее Осадчая растрогала снимком, как Горбунов зацеловывает новорожденного сына. Также ведущая показала, как 4-летний сын Иван готовится к встрече с братиком.

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