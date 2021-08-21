Грузинская делегация примет участие в учредительном саммите Крымской платформы.

В Украину прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он примет участие в учредительном саммите Крымской платформы 23 августа.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Рад приветствовать Премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Украине... Мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Благодарны за такую же поддержку со стороны наших грузинских партнеров", — написал Шмыгаль.

В повестке дня визита главы правительства Грузии насыщенная программа во Львове и Киеве, обсуждение безопасности, торгово-экономических, энергетических и туристических вопросов.

Грузинская делегация также примет участие в саммите Крымской платформы.

Как сообщалось, в первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.

Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе "в последний момент".

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Крымской платформы — переговорной площадки, целью которого является деоккупация Крыма.

"Крымская платформа": кого ждет президент и о чем будут говорить на саммите

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку