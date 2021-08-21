Известно, кто представит США на саммите Крымской платформы

Известно, кто представит США на саммите Крымской платформы

Американскую делегацию возглавит министр энергетики США.

Министр энергетики США Дженнифер Гренголм возглавит американскую делегацию, которая прибудет в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Независимости, 23-24 августа 2021 года", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в состав делегации войдут также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.

Как сообщалось, в первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.

Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе "в последний момент".

Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Крымской платформы — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма.

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