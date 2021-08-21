Известно, кто представит США на саммите Крымской платформы

Американскую делегацию возглавит министр энергетики США.
Министр энергетики США Дженнифер Гренголм возглавит американскую делегацию, которая прибудет в Киев для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
"Президент Джозеф Байден объявил о назначении президентской делегации в Киев, Украина, для участия в саммите Крымской платформы и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине Независимости, 23-24 августа 2021 года", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав делегации войдут также временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин и заместитель министра энергетики США по международным делам Эндрю Лайт.
Как сообщалось, в первом саммите Крымской платформы согласовали присутствие 44 государства и организации, из них — 14 глав государств, правительств и ЕС.
Однако, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе "в последний момент".
Напомним, что 26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Крымской платформы — переговорной площадки, целью которой является деоккупация Крыма.