Еще одна страна НАТО подтвердила участие в Крымской платформе

Россия всеми силами пытается сорвать проведение Крымской платформы.

Исландия — стала еще одной страной НАТО, которая подтвердила участие в саммите Крымской платформы, сообщают в Офисе президента Украины.

Об этом 20 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Таким образом в Киев на саммит съедутся 45 иностранных делегаций. Из тридцати стран НАТО свое участие в учредительном саммите Крымской платформы пока не подтвердила только Албания. На международном форуме представители стран-участниц обсудят механизмы деоккупации Крыму и защиты прав человека на полуострове. Россия всеми силами пытается сорвать проведение Крымской платформы, заявляют организаторы.

Новости Украины: Исландия подтвердила свое участие в Крымской платформе

"Опять начались с российской стороны к конкретным столицам, которые будут представлены в Киеве угрозы с последствиями о двусторонних отношениях. Мы уверены что все наши партнеры, какие подтвердили участие в саммите приедут, примут декларацию и вместе с нами будут работать над деоккупацией Крыма", — говорит заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Напомним, из-за давления России одна страна отказалась от участия в Крымской платформе.

Также Кулеба объявил полный состав участников Крымской платформы.

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