В Луцке посреди улицы задержали вора с телевизором в руках

В Луцке посреди улицы задержали вора с телевизором в руках

Мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи.

В Луцке посреди улицы задержали 33-летнего вора с телевизором в руках. Утром его заметили полицейские во время профилактической отработки.

Об этом сообщили в полиции Волыни.

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Оказалось, что телевизор мужчина украл из дома в одном из дачных массивов. Пока хозяев не было дома, он разбил окно и через него залез в помещение.

Личность вора установили, это 33-летний житель. Ранее его не раз привлекали к уголовной ответственности за кражи. На этот раз ему грозит от 3 до 6 лет тюрьмы.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража с проникновением в жилище).

ГУ Нацполиции в Волынской области

Напомним, в Виннице дерзко ограбили несколько кредитных союзов. Вор был один. В помещение заходил в маске, закрывал за собой дверь и забирал у кассиров выручку.

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