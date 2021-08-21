Юлия Санина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Артистка поделилась фотографиями из отпуска.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно удивила фанатов образом с розовыми волосами, снова порадовала новыми снимками.

Исполнительница не сообщала поклонникам, что ездила в отпуск. А вот фотографиями решила поделиться. Звезда отдыхала в Греции на острове Корфу.

"Поделюсь я кадрами из своего отпуска. Как же хорошо отдыхать", — сообщила артистка.

Юлия Санина в купальнике / instagram.com/the_hardkiss

Вместе с другими фотографиями, Санина опубликовала снимок, на котором она предстала перед камерой в черном купальнике. Звезда продемонстрировала свою хорошую и подтянутую фигуру, в частности, упругий пресс и длинные ножки.

Фанаты звезды оценили такое фото певицы. В частности, в комментариях писали следующее:

У вас великолепное тело!

Невероятная фигура!

Лучшая!

Напомним, что артистка практически не делится откровенными фотографиями. Впервые она продемонстрировала свою фигуру в бикини в мае. Тогда певица игриво позировала перед зеркалом в серебристом купальнике.

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