Юлия Санина похвасталась стройной фигурой в купальнике

Артистка поделилась фотографиями из отпуска.
Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно удивила фанатов образом с розовыми волосами, снова порадовала новыми снимками.
Исполнительница не сообщала поклонникам, что ездила в отпуск. А вот фотографиями решила поделиться. Звезда отдыхала в Греции на острове Корфу.
"Поделюсь я кадрами из своего отпуска. Как же хорошо отдыхать", — сообщила артистка.
Вместе с другими фотографиями, Санина опубликовала снимок, на котором она предстала перед камерой в черном купальнике. Звезда продемонстрировала свою хорошую и подтянутую фигуру, в частности, упругий пресс и длинные ножки.
Фанаты звезды оценили такое фото певицы. В частности, в комментариях писали следующее:
- У вас великолепное тело!
- Невероятная фигура!
- Лучшая!
Напомним, что артистка практически не делится откровенными фотографиями. Впервые она продемонстрировала свою фигуру в бикини в мае. Тогда певица игриво позировала перед зеркалом в серебристом купальнике.